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Омбудсмен Алиева посетила арестованных в Азербайджане армянских футболистов (фото)

Омбудсмен Алиева посетила арестованных в Азербайджане армянских футболистов (фото)

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана Сабина Алиева и члены ее Национальной превентивной группы (НПГ) провели очередное посещение.

Согласно информации пресс-службы Аппарата Омбудсмена, в рамках посещения с участием врача и психолога, являющихся членами НПГ, были изучены условия содержания и обращения в следственном изоляторе, состояние обеспечения прав лиц, арестованных в административном порядке.

В ходе посещения Сабина Алиева встретилась с армянскими футболистами – Аленом Саргсяном, Вахе Ховсепяном и Левоном Григоряном, которые были задержаны на КПП «Лачин» и приговорены к 10 суткам административного ареста.

Принятым в конфиденциальном порядке были разъяснены их права, предоставлена информация о полномочиях Омбудсмена, предоставлены международные акты в сфере прав человека на их родном языке, выслушаны их обращения.

Задержанные выразили удовлетворение условиями содержания, лечением, питанием, а также медицинской и психологической помощью. В ходе посещения задержанным была предоставлена возможность поговорить по телефону с членами семей.

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