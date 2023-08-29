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Вашингтон ратует за мораторий на испытания ядерного оружия

Вашингтон ратует за мораторий на испытания ядерного оружия

Соединенные Штаты призывают все страны, обладающие ядерным оружием, объявить мораторий на испытания этого вида вооружений и в дальнейшем его исполнять.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, выступая на заседании Генассамблеи ООН, посвященном Международному дню против ядерных испытаний.

«Мы первыми подписали ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) в сентябре 1996 года. С той поры без единого исключения Соединенные Штаты соблюдают мораторий на ядерные испытания, и мы призываем все страны, обладающие ядерным оружием, объявить о подобном моратории и придерживаться его», – сказала она.

Как добавила Дженкинс, хоть подобные добровольные моратории и позволяют поддерживать международную норму по отказу от испытаний ядерного оружия, однако США признают, что «альтернативы юридически обязывающему запрету, который будет гарантировать ДЗЯО (Договор о запрещении ядерного оружия), нет».

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