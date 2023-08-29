Ведутся переговоры с росмиротворцами о следовании продовольствия в Ханкенди (обновлено, фото, видео) |
ОЗА напомнила о геноциде, совершенном Францией в Алжире |
Сильный ход Баку: сепаратисты в цугцванге |
Гаджизаде обвинил Армению в искажении региональных реалий |
Сегодня Чингизу Мустафаеву могло бы исполниться 63 года |
Багдасарян: Армяне прекрасно жили в составе Азербайджана (видео) |
Резников сообщил, когда Украина введет в бой F-16 |
Армяне обстреляли азербайджанские позиции |
Зеленский: Украина переводит производство оружия на максимум |
Главное Мир

Игорь Володин не получит пост председателя в новом созыве гордумы из-за антиазербайджанской провокации

Игорь Володин не получит пост председателя в новом созыве гордумы из-за антиазербайджанской провокации

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюльоглу участие спикера гордумы Екатеринбурга Игоря Володина в мероприятии сепаратистов в честь так называемой «талыш-муганской автономной республики».

Куйвашев извинился перед послом и заверил, что Володин не получит пост председателя гордумы Екатеринбурга из-за данного инцидента.

Отметим, что ранее посольство Азербайджана направило ноту протеста в МИД РФ из-за проведения в Екатеринбурге мероприятия, подрывающего признание территориальной целостности Азербайджана. Более того, посол Азербайджана Полад Бюльбюльоглу отправил губернатору Куйвашеву письмо с решительном протестом.

Теги:
Из этой рубрики
Останки Пригожина предали земле
Мир

Останки Пригожина предали земле

2023/08/29, 18:56
Игорь Володин не получит пост председателя в новом созыве гордумы из-за антиазербайджанской провокации
Мир

Игорь Володин не получит пост председателя в новом созыве гордумы из-за антиазербайджанской провокации

2023/08/29, 18:39
Арест Стрелкова сочли законным
Мир

Арест Стрелкова сочли законным

2023/08/29, 18:30
Спикеру парламента Армении после операции поплохело, его пришлось усыпить
Мир

Спикеру парламента Армении после операции поплохело, его пришлось усыпить

2023/08/29, 18:00
Россия отправила самолет на ремонт в Иран и не может его вернуть
Мир

Россия отправила самолет на ремонт в Иран и не может его вернуть

2023/08/29, 16:37
Париж провоцирует разрыв дипотношений с Баку
Мир

Париж провоцирует разрыв дипотношений с Баку

2023/08/29, 16:13
В Украине открыли крупное месторождение газа
Мир

В Украине открыли крупное месторождение газа

2023/08/29, 16:13
В России рухнул Ми-8
Мир

В России рухнул Ми-8

2023/08/29, 15:40
За Баку по умолчанию признали право задерживать находящихся в розыске сепаратистов
Мир

За Баку по умолчанию признали право задерживать находящихся в розыске сепаратистов

2023/08/29, 14:35