Игорь Володин не получит пост председателя в новом созыве гордумы из-за антиазербайджанской провокации

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюльоглу участие спикера гордумы Екатеринбурга Игоря Володина в мероприятии сепаратистов в честь так называемой «талыш-муганской автономной республики».

Куйвашев извинился перед послом и заверил, что Володин не получит пост председателя гордумы Екатеринбурга из-за данного инцидента.

Отметим, что ранее посольство Азербайджана направило ноту протеста в МИД РФ из-за проведения в Екатеринбурге мероприятия, подрывающего признание территориальной целостности Азербайджана. Более того, посол Азербайджана Полад Бюльбюльоглу отправил губернатору Куйвашеву письмо с решительном протестом.