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Макрон заявил о готовности Франции поддержать военные действия ECOWAS в Нигере

Макрон заявил о готовности Франции поддержать военные действия ECOWAS в Нигере

Франция настроена решительно поддерживать любые усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), в том числе военные, для восстановления конституционного порядка в Нигере.

Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон во время выступления на ежегодной конференции послов страны.

«Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ECOWAS», – сказал Макрон. Он подчеркнул, что Париж не откажется от поддержки законно избранного президента Мохамеда Базума, отметив его «храбрость» в свете отказа от сложения полномочий.

Макрон призвал жителей Нигера не поддаваться нарративу путчистов о том, что «Франция стала нашим врагом». По его словам, проблема нигерцев сегодня в том, что мятежники «подвергают их опасности, отказываясь от борьбы с терроризмом, отказываются от выгодной для них экономической политики и теряют все международное финансирование, которое помогло бы им выбраться из бедности».

Одновременно Макрон раскритиковал комментарии, звучащие «из Вашингтона и других европейских столиц», а также в СМИ, о том, что Франция чрезмерно поддерживает президента Базума. «Кто нас будет слушать в других африканских столицах, если мы не будем поддерживать политического лидера, который столкнется с подобным».

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