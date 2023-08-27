Часть скалы обрушилась возле средневекового монастыря в Грузии (видео)

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Возле Шио-Мгвимского монастыря обрушилась часть скалы. Соответствующие кадры распространяются в соцсети. В результате случившегося никто не пострадал

Об этом сообщил руководитель службы по связям с общественностью патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе.

По его словам, которые приводит «Грузия-онлайн», он разговаривал с настоятелем монастыря, который отметил, что каждый год происходит небольшой обвал, поскольку скала выветрена.

«Инцидент произошел в отдалении от Шио-Мгвимского монастыря. Каждый год происходит небольшой обвал, скала выветрена, в этом году было немного больше. В результате случившегося никто не пострадал», – отмечает Джагмаидзе.

