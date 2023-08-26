Правительственные силы Нигера ликвидировали несколько десятков боевиков

Силы обороны и безопасности Нигера уничтожили на западе страны несколько десятков террористов, которые пытались атаковать два населенных пункта., передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Нигера.
«Террористы готовили нападение на поселки Банибангу и Абала, расположенные в районе Тиллабери, – цитирует министерство Нигерское агентство печати. – Силы террористов разгромлены, ликвидированы несколько десятков боевиков. Среди убитых – полевые командиры террористических групп».
Согласно заявлению Минобороны, захвачены и уничтожены более 200 мотоциклов, на которых передвигались боевики, а также пять автомобилей.