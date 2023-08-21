Сепаратисты применили радиопомехи против средств гражданской авиации Азербайджана |
Десятки армян с российскими паспортами покинули Карабах (видео) |
Путин испугался лететь в Турцию |
Прикрасы, гримасы и reality Центральной Азии   |
Россия создает еще одну армию |
Украина впервые уничтожила стратегический ядерный бомбардировщик России (фото) |
Армения открыла огонь в направлении Гядабека и Лачина |
Украина атаковала Москву беспилотниками |
В ФСБ предложили Путину отправить в отставку Герасимова и Шойгу |
Главное Экономика

Эрдоган пообещал побороть инфляцию

Эрдоган пообещал побороть инфляцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возглавляемое им правительство прилагает усилия для решения основной проблемы экономики – инфляции. Выступая с обращением к нации по итогам заседания кабинета министров, он призвал сограждан к терпению, отметив, что в экономике республики наблюдаются позитивные тенденции.

«Мы исключим из повестки дня наших граждан вопрос инфляции, всем им надо немного набраться терпения, мы также ждем поддержки своих действий со стороны наших граждан. Одним из позитивных событий в экономике является рост по состоянию на 11 августа валютных резервов центрального банка до $116 млрд. Зарубежные инвесторы внимательно следят за положительными изменениями в нашей экономике», – сказал Эрдоган, добавив, что росту доверия к Турции за рубежом способствовало заключение в июле соглашений на $50 млрд в ходе его турне по странам Персидского залива.

Президент Турции, кроме того, призвал граждан республики к экономии воды в связи с засушливым летом и предупреждениями о возможной засухе в отдельных регионах. «Призываю относиться экономно к использованию воды в сельском хозяйстве, промышленности и личных целях», – отметил Эрдоган.

Теги:
Из этой рубрики
Bloomberg: Запад покупает российскую нефть дороже потолка
Экономика

Bloomberg: Запад покупает российскую нефть дороже потолка

2023/08/21, 22:40
Эрдоган пообещал побороть инфляцию
Экономика

Эрдоган пообещал побороть инфляцию

2023/08/21, 22:25
Состоялся азербайджано-узбекский бизнес-форум (фото)
Экономика

Состоялся азербайджано-узбекский бизнес-форум (фото)

2023/08/21, 19:44
Азербайджан и Узбекистан подписали ряд документов
Экономика

Азербайджан и Узбекистан подписали ряд документов

2023/08/21, 17:46
Продолжавшийся почти 40 лет рост экономики Китая прекратился
Экономика

Продолжавшийся почти 40 лет рост экономики Китая прекратился

2023/08/21, 10:25
Немецкая экономика вновь вошла в число отстающих
Экономика

Немецкая экономика вновь вошла в число отстающих

2023/08/20, 23:12
Венгрия закупит у Турции 275 млн кубометров газа
Экономика

Венгрия закупит у Турции 275 млн кубометров газа

2023/08/20, 21:33
Страны БРИКС могут получить единую цифровую валюту
Экономика

Страны БРИКС могут получить единую цифровую валюту

2023/08/20, 19:05
После прекращения "зерновой сделки" поставки украинского зерна сократились на треть
Экономика

После прекращения «зерновой сделки» поставки украинского зерна сократились на треть

2023/08/20, 14:26