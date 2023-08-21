Эрдоган заявил, что Турция может сыграть важную роль в урегулировании конфликта в Нигере

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Военное вторжение Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигер приведет к дестабилизации во многих государствах континента, оно является неприемлемым.

Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам президентского пула по возвращении из Будапешта.

«Решение о военной интервенции в Нигер является неприемлемым. Оно приведет к дестабилизации во многих странах Африки. Надеюсь, что мир и стабильность в Нигере будут установлены в самые кратчайшие сроки», – приводит высказывания Эрдогана телеканал TRT.

По его словам, Турция может сыграть важную роль в урегулировании конфликта в Нигере, с этой целью ведутся переговоры по линии МИД. Эрдоган также высказался за проведение в ближайшее время демократических выборов в Нигере.