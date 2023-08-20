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В Баку будет 32-37° тепла, ожидается переменная облачность

В Баку будет 32-37° тепла, ожидается переменная облачность

Обнародован прогноз погоды на 21 августа.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 21-26°, днем 32-37° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 20-25° тепла.

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