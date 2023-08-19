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Новый премьер Нигера выступил за присутствие сил Франции в стране

Новый премьер Нигера выступил за присутствие сил Франции в стране

Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн выступил за присутствие сил Франции в стране. Его слова приводит The New York Times.

Политик также обвинил французских чиновников в снисходительности. «Мы обучались во французских университетах, наши офицеры обучались во Франции. Мы просто хотим, чтобы нас уважали», — заявил он.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента страны Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины». Также было объявлено о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности всех политических партий.

В министерстве иностранных дел Германии заявили, что Евросоюз введет санкции против мятежников, которые захватили власть в Нигере. МИД ФРГ добавил, что дипломатическое ведомство поддерживает усилия по восстановлению конституционного порядка в стране.

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