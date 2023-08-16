Функционирующие без регистрации партии будут оштрафованы

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Установлен штраф за деятельность политической партии без государственной регистрации.

Это нашло отражение в поправке в Кодекс об административных правонарушениях, утвержденной указом президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, за деятельность политической партии без государственной регистрации физические лица будут оштрафованы на сумму от 700 до 1000 манатов.

За исключением действий, определенных Законом «О политических партиях», в период приостановления деятельности политической партии или в случае ликвидации ее государственной регистрации ей запрещается функционировать в любой форме, за выступление партийных органов (структурных учреждений и членов партии) от имени политической партии, проведение собраний, осуществление финансовых операций либо за участие в организации незаконной деятельности или работе партии физические лица будут оштрафованы на сумму от 700 до 1000 манатов, должностные лица – на сумму от 1500 до 2000 манатов, а юридические лица – на сумму от 6000 до 8000 манатов.