В Нигере мятежники собираются судить свергнутого президента

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Захватившие власть в Нигере военные заявили, что привлекут к ответственности свергнутого ими президента Мохамеда Базума за государственную измену. Об этом сообщил телеканал France24.

«В настоящее время правительством Нигера собраны… доказательства для осуществления судебного преследования свергнутого президента и его внутренних и иностранных сообщников компетентными национальными и международными органами за государственную измену и подрыв безопасности Нигера внутри и вне страны», – подчеркнул полковник Амаду Абдрамане.

Кроме того, хунта подвергла критике государственных лидеров Западной Африки за введение «незаконных и унизительных» санкций и пообещала, что преодолеет их.