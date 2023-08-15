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В Нигере мятежники собираются судить свергнутого президента

В Нигере мятежники собираются судить свергнутого президента

Захватившие власть в Нигере военные заявили, что привлекут к ответственности свергнутого ими президента Мохамеда Базума за государственную измену. Об этом сообщил телеканал France24.

«В настоящее время правительством Нигера собраны… доказательства для осуществления судебного преследования свергнутого президента и его внутренних и иностранных сообщников компетентными национальными и международными органами за государственную измену и подрыв безопасности Нигера внутри и вне страны», – подчеркнул полковник Амаду Абдрамане.

Кроме того, хунта подвергла критике государственных лидеров Западной Африки за введение «незаконных и унизительных» санкций и пообещала, что преодолеет их.

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