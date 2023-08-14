Сослан Джанаев: Впервые слышу об интересе «Араз-Нахчывана»

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Российский вратарь Сослан Джанаев отреагировал на информацию об интересе к нему клуба из премьер-лиги Азербайджана по футболу.

В СМИ появилась информация о том, что экс-вратарем московского «Спартака» Сосланом Джанаевым заинтересовался дебютант премьер-лиги Азербайджана «Араз-Нахчыван». Однако сам голкипер, судя по всему, ничего не знает об интересе к нему со стороны азербайджанского клуба.

«Я впервые слышу об интересе «Араз-Нахчывана», из этой страны ни с кем не вел переговоры. У меня есть сейчас предложение, в ближайшее время узнаете. Думаю, в течение месяца уже станет точно известно», – цитирует Джанаева Metaratings.