Мощный подземный толчок в Турции, 23 человека пострадали (обновлено, видео) |
Страны Западной Африки выступили за скорейшее вторжение в Нигер |
В командном зачете Игр СНГ Азербайджан идет на четвертом месте |
Байден попросил у Конгресса $13 млрд на экстренную помощь Украине |
Двойные стандарты: кто кому может давать советы? |
Историк Эльдар Гинесли: Три вранья в пяти цифрах |
Футболисты «Карабаха» победили ХИК (фото, видео) |
Байрамов провел переговоры с главой ОБСЕ: что известно (обновлено) |
Трамп назвал Байдена безумцем и сумасшедшим |
Главное Мир

Страны Западной Африки выступили за скорейшее вторжение в Нигер

Страны Западной Африки выступили за скорейшее вторжение в Нигер

ЭКОВАС поддерживает скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер, сообщает AFP со ссылкой на главу Кот-д’Ивуара Алассана Уаттару.

«Начальники штабов проведут ещё несколько конференций для окончательного уточнения вопросов, но у них есть согласие конференции глав государств на скорейшее начало операции», — заявил он.

Решение принято по итогам саммита ЭКОВАС в столице Нигерии Абудже. В сам состав ЭКОВАС входят 15 стран: Бенин, Кабо-Верде, Кот-д`Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того, Буркина-Фасо, Мали и Гвинея.

Теги:
Из этой рубрики
Мощный подземный толчок в Турции, 23 человека пострадали (обновлено, видео)
Мир

Мощный подземный толчок в Турции, 23 человека пострадали (обновлено, видео)

2023/08/11, 00:41
Страны Западной Африки выступили за скорейшее вторжение в Нигер
Мир

Страны Западной Африки выступили за скорейшее вторжение в Нигер

2023/08/11, 00:39
Зеленский: Украина выстоит, а российский террор проиграет
Мир

Зеленский: Украина выстоит, а российский террор проиграет

2023/08/11, 00:31
Израиль прекратил оказывать бесплатную медпомощь беженцам из Украины
Мир

Израиль прекратил оказывать бесплатную медпомощь беженцам из Украины

2023/08/10, 23:51
Байден попросил у Конгресса $13 млрд на экстренную помощь Украине
Мир

Байден попросил у Конгресса $13 млрд на экстренную помощь Украине

2023/08/10, 23:20
Virgin Galactic запустила корабль с туристами в космос (видео)
Мир

Virgin Galactic запустила корабль с туристами в космос (видео)

2023/08/10, 21:59
США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными
Мир

США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными

2023/08/10, 21:19
Трамп назвал Байдена безумцем и сумасшедшим
Мир

Трамп назвал Байдена безумцем и сумасшедшим

2023/08/10, 20:53
Тысячи жителей Норвегии эвакуировали из-за наводнения
Мир

Тысячи жителей Норвегии эвакуировали из-за наводнения

2023/08/10, 20:38