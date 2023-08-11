Страны Западной Африки выступили за скорейшее вторжение в Нигер

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ЭКОВАС поддерживает скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер, сообщает AFP со ссылкой на главу Кот-д’Ивуара Алассана Уаттару.

«Начальники штабов проведут ещё несколько конференций для окончательного уточнения вопросов, но у них есть согласие конференции глав государств на скорейшее начало операции», — заявил он.

Решение принято по итогам саммита ЭКОВАС в столице Нигерии Абудже. В сам состав ЭКОВАС входят 15 стран: Бенин, Кабо-Верде, Кот-д`Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того, Буркина-Фасо, Мали и Гвинея.