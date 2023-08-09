Баку и Москва обсудили вопросы продбезопасности

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Состоялась встреча в формате видеоконференции между председателем Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли и руководителем Федеральной службы Российской Федерации по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом.

Согласно информации Госагентства, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области безопасности пищевых продуктов, а также регистрации предприятий, реализующих продукцию высокого риска, экспортируемую из Российской Федерации в нашу страну. Было подчеркнуто, что временный запрет на импорт из Российской Федерации продукции из замороженного куриного филе производства ООО “Брянский бройлер” снят в связи с выявленными несоответствиями. В то же время было отмечено о принятии соответствующих мер для снятия временного запрета на импорт куриной продукции производства ООО «Ресурс-Юг».

Глава Россельхознадзора пригласил председателя Агентства на запланированное в октябре нынешнего года в Москве мероприятие по вопросам здоровья растений и животных.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.