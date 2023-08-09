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Община Западного Азербайджана осудила позицию Литвы

Община Западного Азербайджана осудила позицию Литвы

Община Западного Азербайджана осуждает получившую последовательный характер позицию Литвы по отношению к Азербайджану после 44-дневной войны и сожалеет о том, что эта страна продемонстрировала избирательный подход по таким вопросам, как территориальная целостность, суверенитет, сепаратизм. Об этом говорится в заявлении Общины.

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Отмечается, что Община Западного Азербайджана призывает Литву не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, а сосредоточиться на решении собственных связанных с национальными меньшинствами проблем.

«Если Литва считает себя «глашатаем справедливости», то, пусть она, используя тесные отношения с Арменией, которую она считает своим другом и которая в течение 30 лет удерживала азербайджанские территории под оккупацией и проводила этнические чистки, поднимет перед официальным Ереваном вопрос о возвращении западных азербайджанцев на родину своих предков», – говорится в заявлении.

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