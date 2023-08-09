«А шума было, что возьмут ППП «Лачин». Армянские «крестоносцы» проводят переговоры с полицейскими (обновлено, видео)

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20:02 В соцсетях обнародованы очередные кадры с условной армяно-азербайджанской границы. Беседа протестующих с армянскими полицейскими продолжается.

«Вот если не они, то их не смогли бы удержать», – заявили бывшие военные. А шума было вчера, что штурмом возьмут ППП «Лачин».



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18:30 Армянские активисты, митингующие вчера в центре Еревана, уже достигли Корнидзора, в котором стоят фуры Армении, направленные в Карабахский регион Азербайджана.

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Полиция, естественно, не стала пропускать их дальше, из-за чего те начали переговоры.

Как важно заявил один из участников, если не получится путем диалога, то «придется открывать дорогу силой».

