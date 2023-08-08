Массовые задержания у здания правительства Армении (обновлено, видео)

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20:39 Полиция с места акции протеста у здания правительства Армении подвергла приводу 14 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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20:13 Известный потерей снегохода армянский блогер Мика Бадалян заявил, что так называемые «Крестоносцы», не получив ответа от правительства Никола Пашиняна, готовы открыть огонь по ППП «Лачин».



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19:42 В центре Еревана на площади Республики полиция проводит задержание участников митинга.

Отметим, что митингующие требуют оружия и хотят объявить войну Азербайджану.

При этом лидер т.н. «Союза крестоносцев» Саркис Погосян выступил с провокационным заявлением. «Кто организует нам автобусы, чтобы выезжать в Корнидзор? Давайте организуйте и мы прямо сейчас выдвинемся в сторону границы и откроем коридор. Если нам не предоставят автобусы, не предоставят транспорт, то закроем (дороги – ред.) возьмем гостранспорт и поедем сами», – в резкой форме заявил он.

«Чуть позже мы поедем в Корнидзор. Если мы поедем и доберемся туда, может быть, мы сможем чем-то помочь нашим. А сейчас, так как людей пока мало, я порекомендую нам закрыть эти дороги, пусть к нам присоединятся люди, чтобы понять, с каким количеством людей мы идем вперед», – заявил Погосян.