Блинкен провел телефонный разговор с отстраненным президентом Нигера

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с отстраненным от власти мятежниками президентом Нигера Мохамедом Базумом и выразил приверженность мирному урегулированию кризиса в африканской стране.

«Разговаривал с президентом Нигера Базумом, чтобы выразить наши постоянные усилия по поиску мирного урегулирования нынешнего конституционного кризиса», – написал Блинкен на своей странице в Twitter.

Блинкен также призвал захвативших власть в Нигере мятежников немедленно освободить президента и его семью.