МККК продолжит гумоперации в Нигере

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Гуманитарные операции Международного комитета Красного Креста (МККК) в Нигере продолжаются, и он намерен продолжать оказывать помощь пострадавшим от конфликта людям. Об этом заявила официальный представитель МККК Фатима Сатор.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли МККК продолжать свою работу в Нигере или собирается покинуть страну, она отметила: «Операции МККК в Нигере продолжаются, и мы привержены тому, чтобы продолжать оказывать жизненно важную и столь необходимую гуманитарную помощь людям, пострадавшим от конфликта». «Насколько это возможно, МККК продолжит свои усилия по защите и оказанию помощи людям, пострадавшим от вооруженного конфликта в регионах Тиллабери, Диффа и Тахуа», – сказала официальный представитель, напомнив, что МККК присутствует в Нигере с 2007 года.

Как подчеркнула Сатор, комитет «внимательно следит за развитием ситуации». Вместе с тем, «будучи нейтральной, беспристрастной и независимой организацией, МККК не комментирует политические вопросы, такие как события, происходящие в настоящее время в Нигере». В настоящее время МККК и его партнеры по Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца, присутствующие в Нигере, вместе с работают над «обеспечением безопасности своих сотрудников и волонтеров» и ведут мониторинг, «чтобы решить, следует ли активировать свой план реагирования на чрезвычайные ситуации» (цитата по ТАСС).

Сатор напомнила, что жители Нигера «сталкиваются с огромными проблемами». Согласно принятому в марте национальному плану реагирования на отсутствие продовольственной безопасности, в помощи нуждаются около 4,3 млн человек, или 17% населения. Потребности в помощи особенно остро ощущаются в районах, затронутых вооруженным конфликтом в регионах Диффа, Тиллабери и на севере – Тахуа, а также в районах, страдающих от последствий изменения климата. «Любое ухудшение ситуации с безопасностью и экономической ситуации может еще больше усложнить жизнь миллионам людей, которые и без того уязвимы», – констатировала официальный представитель.