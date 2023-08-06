ЗАО АЖД направило в Агдам служебные поезда (видео) |
Каладзе констатировал полное уничтожение грузинского курорта при сходе оползня |
Украина подтвердила удары по мостам в Чонгаре и Гениченске (обновлено, фото) |
Пентагон направил к берегам Аляски эсминцы для отслеживания судов России и Китая |
Франция передала Украине дальнобойные ракеты SCALP (фото, видео) |
Агаджанов обвинил Ереван в провокации с отправкой «гумпомощи» карабахским армянам |
Песков заявил об отсутствии демократии в России и предрек переизбрание Путина |
МВД просит не оставлять на пляжах детей без присмотра |
Семьи шехидов и инвалиды войны получили ключи от новых квартир и домов (фото) |
Главное Мир

МККК продолжит гумоперации в Нигере

МККК продолжит гумоперации в Нигере

Гуманитарные операции Международного комитета Красного Креста (МККК) в Нигере продолжаются, и он намерен продолжать оказывать помощь пострадавшим от конфликта людям. Об этом заявила официальный представитель МККК Фатима Сатор.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли МККК продолжать свою работу в Нигере или собирается покинуть страну, она отметила: «Операции МККК в Нигере продолжаются, и мы привержены тому, чтобы продолжать оказывать жизненно важную и столь необходимую гуманитарную помощь людям, пострадавшим от конфликта». «Насколько это возможно, МККК продолжит свои усилия по защите и оказанию помощи людям, пострадавшим от вооруженного конфликта в регионах Тиллабери, Диффа и Тахуа», – сказала официальный представитель, напомнив, что МККК присутствует в Нигере с 2007 года.

Как подчеркнула Сатор, комитет «внимательно следит за развитием ситуации». Вместе с тем, «будучи нейтральной, беспристрастной и независимой организацией, МККК не комментирует политические вопросы, такие как события, происходящие в настоящее время в Нигере». В настоящее время МККК и его партнеры по Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца, присутствующие в Нигере, вместе с работают над «обеспечением безопасности своих сотрудников и волонтеров» и ведут мониторинг, «чтобы решить, следует ли активировать свой план реагирования на чрезвычайные ситуации» (цитата по ТАСС).

Сатор напомнила, что жители Нигера «сталкиваются с огромными проблемами». Согласно принятому в марте национальному плану реагирования на отсутствие продовольственной безопасности, в помощи нуждаются около 4,3 млн человек, или 17% населения. Потребности в помощи особенно остро ощущаются в районах, затронутых вооруженным конфликтом в регионах Диффа, Тиллабери и на севере – Тахуа, а также в районах, страдающих от последствий изменения климата. «Любое ухудшение ситуации с безопасностью и экономической ситуации может еще больше усложнить жизнь миллионам людей, которые и без того уязвимы», – констатировала официальный представитель.

Теги:
Из этой рубрики
Каладзе констатировал полное уничтожение грузинского курорта при сходе оползня
Мир

Каладзе констатировал полное уничтожение грузинского курорта при сходе оползня

2023/08/06, 22:36
При сносе дома в Тегеране обрушились еще 4 соседних (видео)
Мир

При сносе дома в Тегеране обрушились еще 4 соседних (видео)

2023/08/06, 22:20
МККК продолжит гумоперации в Нигере
Мир

МККК продолжит гумоперации в Нигере

2023/08/06, 22:11
Зеленский поразил на симуляторе Ту-95
Мир

Зеленский поразил на симуляторе Ту-95

2023/08/06, 21:56
Из-за переворота Нигер лишится канадской помощи
Мир

Из-за переворота Нигер лишится канадской помощи

2023/08/06, 20:29
Средиземное море прогрелось до рекордного уровня
Мир

Средиземное море прогрелось до рекордного уровня

2023/08/06, 19:36
30 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Пакистане (обновлено, видео)
Мир

30 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Пакистане (обновлено, видео)

2023/08/06, 19:20
Кулеба призвал партнеров вооружить Украину F-16
Мир

Кулеба призвал партнеров вооружить Украину F-16

2023/08/06, 15:15
Великобритания опасается КСИР
Мир

Великобритания опасается КСИР

2023/08/06, 14:42