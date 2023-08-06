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Соревнования III Игр стран СНГ пройдут в Гяндже

Соревнования III Игр стран СНГ пройдут в Гяндже

Второй по величине азербайджанский город – Гянджа – примет третьи Игры стран СНГ. Об этом журналистам рассказала заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева.

III Игры стран СНГ запланированы на 2025 год. Ранее генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев рассказал, что власти страны рассчитывают обеспечить достойный уровень организации соревнований.

«Третьи Игры стран СНГ пройдут в городе Гянджа – это второй по величине город в Азербайджане после Баку, там сейчас строится новый современный комплекс. Нам понравилась идея, что соревнования можно проводить в регионах. Формат будет обсуждаться в совете. Любая страна ставит акцент на более развитые виды спорта, думаю, мы будем делать акцент на основные олимпийские виды спорта и традиционные неолимпийские для всех стран», – сказала Василева.

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