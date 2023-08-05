Москва раскрыла свои истинные цели: Мы против мира между Баку и Ереваном |
Пекин потребовал от Москвы объяснений |
Данилов не верит в восстановление ядерного статуса Украины |
Азербайджанский пловец выиграл чемпионат мира среди паралимпийцев |
ВСУ прорвали первую линию вражеской обороны |
Азербайджан первым предложил Грузии помощь после трагического схода оползня |
Турция предоставила Украине дополнительную военную помощь |
Кто мог поразить российский корабль в бухте Новороссийска |
Посол: Азербайджан всегда поддерживал Пакистан |
Главное Мир

СМИ: Французские спецслужбы знали о «хрупкой ситуации» в Нигере накануне переворота

СМИ: Французские спецслужбы знали о "хрупкой ситуации" в Нигере накануне переворота

Французские спецслужбы располагали информацией о нестабильном положении дел в Нигере, однако для них стала неожиданной причина переворота в контексте личного конфликта президента Мохамеда Базума и начальника президентской гвардии Абдурахмана Тчиани.

Об этом заявил агентству AFP министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

«Президент Мохамед Базум уже пережил попытку дестабилизации [обстановки в марте 2021 года]: мы знали, что ситуация была хрупкой», – сказал министр. «Может показаться неожиданным, что толчком к этому государственному перевороту послужили, прежде всего, личные разногласия», – добавил он. Агентство напоминает, что, по данным источников, мятеж был организован в связи с планами президента уволить начальника президентской гвардии.

Лекорню заявил, что Франция не признает власть мятежников и ориентируется на сотрудничество с легитимными представителями власти, в том числе по части военного сотрудничества. Он выразил сожаление, так как, по его мнению, переворот «ослабил борьбу с терроризмом» в Сахеле, и назвал мятеж «серьезной ошибкой, идущей категорически против интересов» Нигера.

«Генералы же, устроившие путч, первый из которых был дворцовым генералом, никогда не сражавшимся по-настоящему, предали этот дух сотрудничества [Нигера и Франции], а также солдат, которые вместе с французской армией боролись [с терроризмом]», – сказал министр.

Теги:
Из этой рубрики
СМИ: Французские спецслужбы знали о "хрупкой ситуации" в Нигере накануне переворота
Мир

СМИ: Французские спецслужбы знали о «хрупкой ситуации» в Нигере накануне переворота

2023/08/05, 22:02
Платный вход в римский Пантеон позволил собрать 865 тысяч евро за месяц
Новость

Платный вход в римский Пантеон позволил собрать 865 тысяч евро за месяц

2023/08/05, 21:45
NYT: Запад может усилить давление на Украину для начала мирных переговоров с РФ
Мир

NYT: Запад может усилить давление на Украину для начала мирных переговоров с РФ

2023/08/05, 21:30
Захарова грозится ответом Москвы на атаку Киева против судна в Керченском проливе
Мир

Захарова грозится ответом Москвы на атаку Киева против судна в Керченском проливе

2023/08/05, 21:14
Россия подняла истребитель Су-30 на перехват беспилотника ВВС США над Черным морем
Мир

Россия подняла истребитель Су-30 на перехват беспилотника ВВС США над Черным морем

2023/08/05, 20:28
Кулеба и Фидан обсудили "зерновую сделку"
Мир

Кулеба и Фидан обсудили «зерновую сделку»

2023/08/05, 20:01
Авиакомпания «Туркменистан» продлила приостановку полетов из Ашхабада в Москву до 28 октября
Мир

Авиакомпания «Туркменистан» продлила приостановку полетов из Ашхабада в Москву до 28 октября

2023/08/05, 19:06
Эрдоган: Африканцы полностью прекратили поставки золота и урана во Францию
Мир

Эрдоган: Африканцы полностью прекратили поставки золота и урана во Францию

2023/08/05, 14:32
Пекин потребовал от Москвы объяснений
Мир

Пекин потребовал от Москвы объяснений

2023/08/05, 14:09