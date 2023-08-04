СМИ: Мятежники в Нигере денонсировали военные соглашения с Францией

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Правящие в Нигере мятежники денонсировали военные соглашения с Францией, касающиеся дислокации французских военных отрядов и статуса присутствующих в рамках борьбы с джихадистами военнослужащих.

Об этом сообщило AFP со ссылкой на коммюнике.

«Столкнувшись с небрежным отношением и реакцией Франции в отношении ситуации [в Нигере], Национальный совет спасения родины (CNSP – правящий орган путчистов – прим. ТАСС) решает денонсировать соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны с этим государством», – ссылается агентство на слова одного из мятежников.

Также прекращено вещание телеканала France 24 и радиостанции RFI.