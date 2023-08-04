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Украинцы отказались от американской тактики

Украинцы отказались от американской тактики

Бригады Вооруженных сил Украины, проходившие обучение в странах Запада, перестали в ходе контрнаступления опираться на американскую тактику ведения боевых действий. Командование сил обороны Украины вернулось к тактике, которую украинские военные знают «лучше всего». Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на слова официальных лиц США и независимых аналитиков. Как говорится в статье, сейчас ВСУ сосредоточились на том, чтобы истощить российские силы с помощью артиллерии и ракет большой дальности «вместо того, чтобы бросаться на минные поля под огнем».

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На юге страны происходит наращивание войск, вместе с этим вторая волна обученных на Западе сил начинает преимущественно мелкомасштабные атаки, чтобы пробить позиции россиян.

При этом в США обеспокоены тем, что возвращение Украины к своей старой тактике чревато риском того, что она лишится «драгоценных» боеприпасов, что может сыграть на руку Москве и поставить Украину в невыгодное положение в войне на истощение.

По данным NYT, в Белом доме рассчитывали, что девять бригад ВСУ с около 36 тысячами военных во время контрнаступления продемонстрируют, что «американский способ ведения войны превосходит российский». В частности, речь идет о децентрализации управления разными подразделениями на поле боя.

Однако украинские защитники столкнулись со значительным минированием территорий и постоянными обстрелами из вражеской артиллерии и авиации. Теперь украинские командиры изменили тактику и сосредоточились на изматывании российских сил артиллерией и ракетами большой дальности.

По мнению некоторых экспертов, Украина может вернуться к американскому способу ведения войны, если прорвет российскую оборону. Но атаковать сложнее, чем обороняться, что Россия продемонстрировала в прошлом году, отказавшись от своих первоначальных планов наступления на Киев, говорится в статье.

По словам американских чиновников, наращивание украинских сил на прошлой неделе состоялось в то время, когда украинцы расчищали пути через часть российской обороны и начали изматывать российские войска и артиллерию.

Западный чиновник, говоривший с NYT на условиях анонимности, сказал, что российские силы перенапряжены и до сих пор имеют проблемы с логистикой, поставкой, личным составом и вооружением.

Верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав согласен с этим. Он по-прежнему ожидает, что украинское контрнаступление поставит Россию в невыгодное положение.

«Украинцы сейчас находятся в состоянии, когда они понимают, как они хотят использовать свои силы. И мы начинаем видеть, как россияне отступают», – сказал он.

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