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Эксперты Financial Times заявили о смене тактики ВСУ

Эксперты Financial Times заявили о смене тактики ВСУ

Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов, сообщает Financial Times.

По словам украинских командиров, изменение боевой доктрины, примененное в последние недели, похоже, позволяет добиться некоторых труднодостижимых, но ощутимых результатов на поле боя, причем более приемлемой ценой.

В статье сказано, что вместо того, чтобы метаться по минным полям, пытаясь пробить вражеские линии с помощью НАТОвской бронетехники, украинские войска сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии.

Артиллеристы, управляя реактивными системами залпового огня и гаубицами, некоторые из которых заряжены кассетными боеприпасами, поставляемыми США, расчищают пути для небольших групп саперов и пехоты. Затем эти войска пытаются методично наступать в пешем порядке, продвигаясь по одной узкой линии деревьев в нескольких местах вдоль 1000-километровой линии фронта.

«Мы наносим удар по противнику, а затем наша пехота продвигается вперед», — сказал командир батареи украинской артиллерии, использующей американские гаубицы M777 Виктор.

По его словам, они готовят условия на местности так, чтобы ВСУ несли минимальные потери.

В статье говорится, что эта кропотливая стратегия вызвала в западных столицах вопросы о том, сможет ли Украина долго ее придерживаться или добиться такого военного прорыва, который заставил бы Москву сесть за стол переговоров.

По информации журналистов, опасения вызывает и то, насколько быстро украинские военные расходуют истощающиеся запасы артиллерийских снарядов, и то, сколько времени потребуется РФ, чтобы окопаться и подготовить новые силы.

«Но в краткосрочной перспективе эта тактика позволила сократить потери украинской армии. По сравнению с первыми двумя неделями контрнаступления число потерь и количество потерянных в боях дорогих западных боевых танков и боевых машин пехоты снизилось, а Украина добилась небольших, но стабильных успехов», — сказано в статье.

Украина также надеется, что в рамках этой тактики будут найдены и разработаны бреши, которыми можно будет воспользоваться при бронетанковом наступлении.

Издание со ссылкой на двух солдат, участвовавших в ранних операциях, которые просили не называть их имен, пишет, что что ВСУ столкнулись с более жестким сопротивлением, чем ожидалось. Это привело к потерям американских боевых машин Bradley и инженерного оборудования, поставленного с Запада.

По их словам, многие «неопытные» военнослужащие были «неподготовлены» к сложному штурму, несмотря на то, что прошли западную подготовку.

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