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Путин и Эрдоган обсудят Украину и «зерновую сделку»

Путин и Эрдоган обсудят Украину и "зерновую сделку"

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в ближайшее время определиться по месту и срокам встречи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-подходе в ходе посещения форума «Территория смыслов».

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«[Путин и Эрдоган] условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это [встреча] произойдет, во-вторых, по срокам. Это будет сделано все по дипломатическим каналам», – сказал Песков.

Украина и «зерновая сделка» будут в повестке планируемой встречи Путина и Эрдогана, добавил Песков.

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Путин и Эрдоган обсудят Украину и "зерновую сделку"
Политика

Путин и Эрдоган обсудят Украину и «зерновую сделку»

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