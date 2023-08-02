Путин и Эрдоган обсудят Украину и «зерновую сделку»

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Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в ближайшее время определиться по месту и срокам встречи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-подходе в ходе посещения форума «Территория смыслов».

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«[Путин и Эрдоган] условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это [встреча] произойдет, во-вторых, по срокам. Это будет сделано все по дипломатическим каналам», – сказал Песков.

Украина и «зерновая сделка» будут в повестке планируемой встречи Путина и Эрдогана, добавил Песков.