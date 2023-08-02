В Сенегале демонстранты сожгли французский флаг

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Демонстрации протеста против заключения под стражу лидера оппозиции Сенегала Усмана Сонко продолжаются в различных городах страны, в нескольких местах они сопровождались сожжением государственного флага Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Barlamane.

На портале появился видеосюжет, на котором, по утверждению электронного издания, происходит сожжение французского флага на улице столицы Сенегала Дакаре.

Сонко был арестован 28 июля. Ему предъявлены обвинения в заговоре с целью мятежа, призывах к восстанию, преступном сговоре, заговоре против государства. Сейчас лидер оппозиции находится под стражей в ожидании суда.