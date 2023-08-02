Франция запросила поддержку ЕК для финансирования эвакуации граждан ЕС из Нигера

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Франция запросила активацию Европейского механизма гражданской обороны для финансирования 75% стоимости эвакуации граждан ЕС из Нигера.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«После недавних событий в Нигере Франция запросила помощь через Европейский механизм гражданской обороны для репатриации европейских граждан из Нигера. Франция выделила четыре самолета для операции по репатриации из Ниамея в Париж. Два рейса уже прибыли во Францию с примерно 500 пассажирами на борту, другие рейсы находятся на стадии подготовки. Механизм обеспечит финансирование 75% стоимости перелетов», – сообщила Еврокомиссия.