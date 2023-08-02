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Главное Мир

Франция запросила поддержку ЕК для финансирования эвакуации граждан ЕС из Нигера

Франция запросила поддержку ЕК для финансирования эвакуации граждан ЕС из Нигера

Франция запросила активацию Европейского механизма гражданской обороны для финансирования 75% стоимости эвакуации граждан ЕС из Нигера.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«После недавних событий в Нигере Франция запросила помощь через Европейский механизм гражданской обороны для репатриации европейских граждан из Нигера. Франция выделила четыре самолета для операции по репатриации из Ниамея в Париж. Два рейса уже прибыли во Францию с примерно 500 пассажирами на борту, другие рейсы находятся на стадии подготовки. Механизм обеспечит финансирование 75% стоимости перелетов», – сообщила Еврокомиссия.

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