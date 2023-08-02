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Нигер вновь открыл границы с пятью соседними странами

Нигер вновь открыл границы с пятью соседними странами

Через неделю после военного путча в Нигере эта африканская страна вновь открыта границы с пятью соседними государствами. Один из путчистов во вторник, 1 августа, объявил по национальному телевидению, что «с сегодняшнего дня» вновь открыты границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом. Все наземные и воздушные границы с Нигером были закрыты в день военного путча.

Сообщение об открытии границ Нигера поступило во время эвакуации из этой страны французов, немцев и граждан других государств Евросоюза. Первый эвакуационный самолет с 262 пассажирами на борту утром в среду, 2 августа, приземлился в парижском аэропорту имени Шарля-де-Голля, сообщает DW.

Срок ультиматума путчистам в Нигере истекает. 6 августа истекает срок ультиматума, предъявленного путчистам Нигера странами Западноафриканского экономического сообщества (ЭКОВАС). Они потребовали восстановить конституционный порядок в Нигере, пригрозив на случай невыполнения этого требования применением силы.

На прошлой неделе группа военных в Нигере свергла и арестовала президента Мохамеда Базума, правившего страной с 2021 года. Через несколько дней новым правителем Нигера объявил себя командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани. После Мали и Буркина-Фасо, Нигер- уже третья страна зоны Сахель, где с 2020 года произошел военный путч.

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