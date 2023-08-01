Омер Челик подверг критике отмену показа сериала «Ататюрк» на Disney Plus

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Представитель правящей партии Турции раскритиковал решение об отмене показа сериала «Ататюрк».

«Позорно, что теле-киноплатформа поддалась давлению со стороны армянского лобби и отменила сериал «Ататюрк» без выхода в эфир. Такое отношение рассматриваемой платформы является неуважением к ценностям Турецкой Республики и нашего народа», – заявил официальный представитель партии справедливости и развития Омер Челик.

«Цель армянского лобби – помешать нормализации турецко-армянских отношений», – добавил он в соцсети «Твиттер» (Х).

Напомним, что несмотря на все провокации, сериал «Ататюрк» будет транслироваться на FOX TV вместо Disney Plus.