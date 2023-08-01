Гафарова проинформировала зарубежных коллег об армянских провокациях |
Вертолеты ВВС Беларуси вторглись в Польшу (видео) |
«Если они меня послушают, то поймут. Они знают, что я стою за своими словами». Интервью Алиева Euronews (видео) |
«Выиграть войну или установить мир». Алиев раскрыл суть своей миссии |
Алиев: Основное внимание пунктам мирного договора уделяют министры |
Президент Азербайджана Алиев: Я подумал, что ЕС может стать лучшим |
Президент Алиев указал на свободное передвижение карабахских армян в Армению и обратно |
Алиев коснулся отношений стран Южного Кавказа с Россией после начала войны в Украине |
Ильхам Алиев: Карабахские армяне должны понять, что получат гарантии безопасности и права |
Главное Мир

Омер Челик подверг критике отмену показа сериала «Ататюрк» на Disney Plus

Омер Челик подверг критике отмену показа сериала "Ататюрк" на Disney Plus

Представитель правящей партии Турции раскритиковал решение об отмене показа сериала «Ататюрк».

«Позорно, что теле-киноплатформа поддалась давлению со стороны армянского лобби и отменила сериал «Ататюрк» без выхода в эфир. Такое отношение рассматриваемой платформы является неуважением к ценностям Турецкой Республики и нашего народа», – заявил официальный представитель партии справедливости и развития Омер Челик.

«Цель армянского лобби – помешать нормализации турецко-армянских отношений», – добавил он в соцсети «Твиттер» (Х).

Напомним, что несмотря на все провокации, сериал «Ататюрк» будет транслироваться на FOX TV вместо Disney Plus.

Теги:
Из этой рубрики
В Средиземном море обнаружен древнеримский корабль (видео)
Мир

В Средиземном море обнаружен древнеримский корабль (видео)

2023/08/02, 00:12
Омер Челик подверг критике отмену показа сериала "Ататюрк" на Disney Plus
Мир

Омер Челик подверг критике отмену показа сериала «Ататюрк» на Disney Plus

2023/08/01, 23:34
Стамбульский аэропорт стал самым загруженным в Европе
Мир

Стамбульский аэропорт стал самым загруженным в Европе

2023/08/01, 23:25
Иранцам из-за жары предоставили два выходных
Мир

Иранцам из-за жары предоставили два выходных

2023/08/01, 22:16
Нападение на консульство Швеции в Измире, есть раненая
Мир

Нападение на консульство Швеции в Измире, есть раненая

2023/08/01, 21:51
Скончался старейший в мире человек (фото)
Мир

Скончался старейший в мире человек (фото)

2023/08/01, 21:37
В Казахстане кассир вынес из банка около $1,4 млн для ставок (видео)
Мир

В Казахстане кассир вынес из банка около $1,4 млн для ставок (видео)

2023/08/01, 20:57
В Улан-Удэ посреди дня подожгли военкомат (видео)
Мир

В Улан-Удэ посреди дня подожгли военкомат (видео)

2023/08/01, 20:28
В районе Коньи произошло землетрясение
Мир

В районе Коньи произошло землетрясение

2023/08/01, 19:29