В Азербайджане представлено мобильное приложение для парковки

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Агентство наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана представило мобильное приложение для управления парковкой.

Презентацию провел председатель правления агентства Анар Рзаев.

Он отметил, что мобильное приложение уже готово и будет доступно для пользователей с 7 августа.

«Посредством данного приложения можно будет без труда найти свободные парковочные места, тем самым сэкономив время», – подчеркнул Рзаев.

Он добавил, что информация о загруженности парковочных мест будет отображаться на карте с помощью различных цветов.

«Если заполняемость парковочных мест ниже 80 процентов, то места будут отображаться зеленым цветом, если заполняемость выше 80 процентов – красным», – сказал Рзаев.

Он отметил, что бронирование парковочных мест не предусмотрено.