Закир Гасанов дал поручения по освоению принятого на вооружение оружия и боевой техники

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Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отметил важность встреч, состоявшихся в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле.

Об этом министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов на служебном совещании, сообщает пресс-служба Минобороны.

Закир Гасанов дал конкретные поручения по освоению личным составом принятого на вооружение оружия и боевой техники, изучению огневых возможностей штурмовика «Су-25 ML» (модернизированный «Лачин») и его эффективному применению при выполнении боевых задач.