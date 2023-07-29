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Закир Гасанов дал поручения по освоению принятого на вооружение оружия и боевой техники

Закир Гасанов дал поручения по освоению принятого на вооружение оружия и боевой техники

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отметил важность встреч, состоявшихся в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле.

Об этом министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов на служебном совещании, сообщает пресс-служба Минобороны.

Закир Гасанов дал конкретные поручения по освоению личным составом принятого на вооружение оружия и боевой техники, изучению огневых возможностей штурмовика «Су-25 ML» (модернизированный «Лачин») и его эффективному применению при выполнении боевых задач.

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