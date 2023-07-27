Военные Нигера заявили о свержении президента страны

Военные Нигера заявили, что президент страны Мохамед Базум смещен, а границы государства закрыты.
Об этом сообщает агентство Reuters.
«Военные Нигера выступают по национальному телевидению, говорят, что президент Базум смещен, границы закрыты», — сказано в сообщении агентства.
По их словам, в стране введен общенациональный комендантский час.
Солдаты также предостерегли от любого иностранного вмешательства, но гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.В стране начались массовые беспорядки, что подтверждают видеозаписи, распространяемые в социальных сетях. Ситуация остается напряженной, и продолжаются выстрелы.
В Нигере военные приостановили работу всех учреждений.