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Военные Нигера заявили о свержении президента страны

Военные Нигера заявили о свержении президента страны

Военные Нигера заявили, что президент страны Мохамед Базум смещен, а границы государства закрыты.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Военные Нигера выступают по национальному телевидению, говорят, что президент Базум смещен, границы закрыты», — сказано в сообщении агентства.

По их словам, в стране введен общенациональный комендантский час.

Солдаты также предостерегли от любого иностранного вмешательства, но гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.В стране начались массовые беспорядки, что подтверждают видеозаписи, распространяемые в социальных сетях. Ситуация остается напряженной, и продолжаются выстрелы.

В Нигере военные приостановили работу всех учреждений.

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