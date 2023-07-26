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Проведена проверка на отмывание денег в бакинском филиале Bank Melli Iran, выявлены недочеты

Проведена проверка на отмывание денег в бакинском филиале Bank Melli Iran, выявлены недочеты

Центральный банк Азербайджана провел проверки на предмет отмывания денег в бакинском филиале Bank Melli Iran.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель ЦБА Талех Казымов, передает АПА.

Он отметил, что выявлен ряд недочетов и введены ограничения на некоторые услуги:

«Мы выявили ряд недочетов, поэтому некоторые операции были ограничены. Закрытие банка не предусматривается, Банк отвечает нормативным требованиям и не создает риск для финансового сектора. Он может продолжать функционировать после устранения выявленных недочетов», – сказал Казымов.

Было добавлено, что проверки, в основном, касались легализации денег, полученных преступным путем, и применения законодательства Азербайджана в этой сфере.

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