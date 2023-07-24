Азербайджан и Пакистан достигли соглашения по СПГ

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Между Пакистаном и Азербайджаном подписано рамочное соглашение о закупке сжиженного природного газа (СПГ) на гибких условиях сроком на один год.

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На подписании соглашения между компанией Pakistan LNG Limited (PLL) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в Лахоре присутствовал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, сообщает «Репорт».

Премьер-министр отметил, что срок действия данного соглашения составляет один год и может быть продлен еще на один год.

По его словам, в соответствии с соглашением Азербайджан будет предлагать по одной партии СПГ ежемесячно, а Пакистан будет решать, покупать партию или нет.

Ш.Шариф назвал соглашение важной вехой в братских отношениях между Пакистаном и Азербайджаном. Он поблагодарил президента Азербайджана за важную роль в этом соглашении.

В соответствии с соглашением, объем поставок СПГ составит 3,2 млн MMBtu +/- 5%, а оплата будет произведена в течение 30 дней с момента получения фактуры PLL.