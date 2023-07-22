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Пакистан будет покупать СПГ у Азербайджана по цене ниже рыночной

Пакистан будет покупать СПГ у Азербайджана по цене ниже рыночной

Пакистан и Азербайджан 24 июля подпишут историческое соглашение по сжиженному природному газу (СПГ).

Об этом заявил министр нефти Пакистана Мусадик Малик, сообщаю т пакистанские СМИ.

Выступая перед журналистами в Карачи, госминистр отметил, что страна будет ежемесячно закупать одну партию сжиженного природного газа (СПГ) из Азербайджана.

«Правительство также закупит у Азербайджана 12 грузовых судов СПГ», – отметил Мусадик Малик, добавив, что правительство будет закупать природный газ по более низкой цене, чем рыночная.

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Пакистан будет покупать СПГ у Азербайджана по цене ниже рыночной
Экономика

Пакистан будет покупать СПГ у Азербайджана по цене ниже рыночной

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