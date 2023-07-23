В Шуше прошел тренинг о журналистике в кризисных ситуациях (фото)

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В рамках Глобального медиафорума «Новые медиа в эпоху 4-й промышленной революции» 23 июля сотрудники турецкого агентства Анадолу провели в Шуше тренинг на тему «Журналистика в кризисных ситуациях, в том числе во время военного конфликта».

Сначала был продемонстрирован видеоролик о важности защиты журналистов, выполняющих служебный долг, сообщает «Азертадж».

На тренинге участники были проинформированы по вопросам личной безопасности, оказания первой помощи, о правилах поведения во время войны, выживании на воде, защите при применении химического и биологического оружия, действиях в чрезвычайных ситуациях и других темах.

Также были проведены тренинги для журналистов по вопросам преодоления трудностей и угроз, с которыми могут столкнуться представители СМИ, работающие в зонах кризисов, стихийных бедствий и боевых действий.