Блинкен: Россия уже проиграла |
Блинкен анонсировал поставки F-16 Украине |
Стражи порядка провели в Азербайджане операцию против FETÖ, есть задержанные |
Глобальный медиафорум в Шуше широко освещается мировыми СМИ |
Хогланд указал на важность поставок новых объемов азербайджанского газа для Европы |
ГЭЦ обнародовал ответы экзаменов по IV группе (обновлено, таблицы) |
МЧС обратилось к населению в связи с грядущей непогодой |
Коротченко: В освобожденный Карабах пришли его настоящие хозяева (фото) |
Зеленский пообещал ответить на российский удар по Одессе (фото) |
Главное Общество

В Шуше прошел тренинг о журналистике в кризисных ситуациях (фото)

В Шуше прошел тренинг о журналистике в кризисных ситуациях (фото)

В рамках Глобального медиафорума «Новые медиа в эпоху 4-й промышленной революции» 23 июля сотрудники турецкого агентства Анадолу провели в Шуше тренинг на тему «Журналистика в кризисных ситуациях, в том числе во время военного конфликта».

Сначала был продемонстрирован видеоролик о важности защиты журналистов, выполняющих служебный долг, сообщает «Азертадж».

На тренинге участники были проинформированы по вопросам личной безопасности, оказания первой помощи, о правилах поведения во время войны, выживании на воде, защите при применении химического и биологического оружия, действиях в чрезвычайных ситуациях и других темах.

Также были проведены тренинги для журналистов по вопросам преодоления трудностей и угроз, с которыми могут столкнуться представители СМИ, работающие в зонах кризисов, стихийных бедствий и боевых действий.

В Шуше прошел тренинг о журналистике в кризисных ситуациях (фото) В Шуше прошел тренинг о журналистике в кризисных ситуациях (фото) В Шуше прошел тренинг о журналистике в кризисных ситуациях (фото) В Шуше прошел тренинг о журналистике в кризисных ситуациях (фото)

Теги:
Из этой рубрики
Правоохранители проводят разбирательство с Ибадоглу, его жена не задержана (обновлено)
Общество

Правоохранители проводят разбирательство с Ибадоглу, его жена не задержана (обновлено)

2023/07/23, 20:46
В Шуше прошел тренинг о журналистике в кризисных ситуациях (фото)
Общество

В Шуше прошел тренинг о журналистике в кризисных ситуациях (фото)

2023/07/23, 19:19
Пожар в районе Джейранбатанского водохранилища потушен (обновлено)
Общество

Пожар в районе Джейранбатанского водохранилища потушен (обновлено)

2023/07/23, 19:12
Стражи порядка провели в Азербайджане операцию против FETÖ, есть задержанные
Общество

Стражи порядка провели в Азербайджане операцию против FETÖ, есть задержанные

2023/07/23, 18:23
ГЭЦ обнародовал ответы экзаменов по IV группе (обновлено, таблицы)
Общество

ГЭЦ обнародовал ответы экзаменов по IV группе (обновлено, таблицы)

2023/07/23, 16:42
Тяжелая автоавария на участке дороги Губа-Хачмаз (фото)
Общество

Тяжелая автоавария на участке дороги Губа-Хачмаз (фото)

2023/07/23, 16:27
МЧС обратилось к населению в связи с грядущей непогодой
Общество

МЧС обратилось к населению в связи с грядущей непогодой

2023/07/23, 15:39
Суицид в Гусарском районе
Общество

Суицид в Гусарском районе

2023/07/23, 14:22
На Шушинском глобальном медиафоруме обсудили безопасность журналистов (фото)
Общество

На Шушинском глобальном медиафоруме обсудили безопасность журналистов (фото)

2023/07/23, 13:36