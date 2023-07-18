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Комиссия: В Союдлю нарушались правила безопасности и экологии

Комиссия: В Союдлю нарушались правила безопасности и экологии

«Предприятием, действующим на территории Союдлю, были допущены нарушения правил безопасности, экологических, санитарных правил».

Об этом говорится в сообщении комиссии, созданной для проведения мониторинга и оценки текущей ситуации в селе Союдлю Гедабейского района.

«Результаты показали, что предприятием, действующим на территории, были допущены нарушения правил безопасности, экологических, санитарных правил, в процессе эксплуатации и строительства не было получено согласие соответствующих органов исполнительной власти.

Поэтому в подготовленном пакете предложений было принято решение о временном прекращении деятельности предприятия», – говорится в сообщении.

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