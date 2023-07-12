Зеленский исключил обмен территорий на статус

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Украина не собирается обменивать любые свои территории на любой статус для себя. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по результатам саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля.

Глава государства прокомментировал таким образом сообщение СМИ о том, что Германия и США якобы «настаивали, чтобы не указывать в коммюнике конкретных временных промежутков относительно членства Украины в НАТО».

«Я уверен, что предательских позиций от Шольца и Байдена не будет. Но при этом я должен сказать, что мы никогда не обменяем какой-либо статус на любые наши территории. Даже если это будет одна наша деревня, в которой живет один дед», – подчеркнул украинский лидер.

Украина не отдаст свои территории и никогда не будет менять их на любой замороженный конфликт, подчеркнул он.

«Этого никогда не будет. Мою позицию четко знают наши партнеры», – добавил Зеленский.