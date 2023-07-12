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Зеленский исключил обмен территорий на статус

Зеленский исключил обмен территорий на статус

Украина не собирается обменивать любые свои территории на любой статус для себя. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по результатам саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля.

Глава государства прокомментировал таким образом сообщение СМИ о том, что Германия и США якобы «настаивали, чтобы не указывать в коммюнике конкретных временных промежутков относительно членства Украины в НАТО».

«Я уверен, что предательских позиций от Шольца и Байдена не будет. Но при этом я должен сказать, что мы никогда не обменяем какой-либо статус на любые наши территории. Даже если это будет одна наша деревня, в которой живет один дед», – подчеркнул украинский лидер.

Украина не отдаст свои территории и никогда не будет менять их на любой замороженный конфликт, подчеркнул он.

«Этого никогда не будет. Мою позицию четко знают наши партнеры», – добавил Зеленский.

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