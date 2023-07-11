Завтра в Баку будет переменная облачность

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12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем – 27-31° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах вероятен небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем – 30-35° тепла, в горах ночью – 10-15 ° тепла, днем – 16-21° тепла.