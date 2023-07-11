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СМИ сообщили, что задержанный в Баку афганец планировал теракт в посольстве Израиля

СМИ сообщили, что задержанный в Баку афганец планировал теракт в посольстве Израиля

Как уже писал Minval.az, 10 июля Служба государственной безопасности (СГБ) задержала гражданина Афганистана, планировавшего совершить теракт на территории Азербайджана

«Иностранец прибыл в Азербайджан из другого государства с намерением совершить преступные деяния, во время своего пребывания в городе Баку проводил наблюдения вокруг здания посольства с целью определения координат территории, на которой располагается здание посольства третьего государства в нашей стране, и планирования террористического акта, также занимался поиском лиц для привлечения их к совершению теракта, вступал в контакт с другими лицами для получения финансовой поддержки в приобретении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ», – говорилось в официальной информации Слувжбы госбезопасности Азербайджана.

Как пишут израильские СМИ, задержанный  Фавзан Муса Хан, следил за посольством Израиля в Баку.

Согласно фотографиям, распространенным спецслужбами, афганец Фаузан Моса Хан следил за гостиничным комплексом Hyatt Regency, где, помимо прочих, находится и посольство Израиля в Баку. Спецслужбы также обнародовали оперативную съемку слежки за подозреваемым.

«В последние месяцы были вскрыты несколько попыток нападений на израильские и еврейские цели в Азербайджане, которые готовили террористические группы», – пишут израильские СМИ.

СМИ сообщили, что задержанный в Баку афганец планировал теракт в посольстве Израиля

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