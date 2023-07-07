МЭПР и Генпрокуратура отчитались о совместной деятельности по охране природы

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7 июля состоялся совместный брифинг Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) и Генеральной прокуратуры. В ходе брифинга были подняты вопросы защиты экологии в стране и озвучены результаты проделанной совместной работы. В мероприятии приняли участие руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Салех Гаджиев, глава департамента экологической безопасности МЭПР Хикмет Ализаде, глава пресс-службы МЭПР Ирада Ибрагимова, начальник управления по вне уголовному преследованию Генпрокуратуры Эльнур Мусаев и глава правления государственного агентства использования минеральных ресурсов Самир Идаятов.

Х. Ализаде в ходе выступления рассказал о том, что благодаря совместным оперативным действиям сотрудников МЭПР и Генпрокуратуры за последние 3 года 87 лиц, злоупотребивших полномочиями в сфере защиты лесов, были освобождены от должности. По его словам, 7 человек отстранены от должности непосредственно лицами, осуществляющими над ними государственный надзор.

Ализаде также затронул вопрос инвентаризация деревьев на Абшероне. По его словам, этот процесс практически завершен, и на данный момент проводится активная работа по определению территорий Баку, пригодных для озеленения.

«Граждане неправильно понимают значения термина «частная собственность». Если человек покупает дачу, то он не имеет права взять и вырубить деревья, ранее высаженные на этой территории. Это недопустимо. То же самое касается и строительных компаний», – отметил он, подчеркнув, тем не менее, что строительными компаниями экологии страны наносится гораздо меньше вреда, нежели обычными среднестатистическими гражданами. В регионах страны деревья вырубаются исключительно гражданами, особенно теми, чьи дома до сих пор не газифицированы:

«К категории эковредителей относятся, прежде всего, фермеры, которые считают, что сжигать остатки урожая – принести пользу земле, но это не так. Земля страдает от подобного отношения. Кроме того, кустарники и трава препятствуют опустыниванию территорий. И если в других странах лесные пожары возникают из-за возгорания торфяников, причиной лесных и прочих пожаров в Азербайджане является в большинстве исключительно антропогенный фактор».

Ализаде также коснулся темы вандализма в отношении кактусов на Бульваре:

«Очень радует факт, что растет гражданская активность в деле помощи экологии. Яркий пример – порицание гражданки в отношении вандализма на Бульваре. Благодаря распространенному видео нарушительницу оперативно задержали и наказали. Если люди будут активнее, если вся информация о нарушителях будет размещаться в соцсетях, скоро общество избавится от эковандалов».

На вопрос сотрудника Minval.az о проблеме мусора в Баку, Х. Ализаде ответил, что бороться с этим явлением очень сложно, так как и структуры, отвечающие за чистоту города, и сами граждане должны проявлять инициативу в этом важнейшем экологическом вопросе.

«Власти страны делают все для того, чтобы в городе было чисто: существует и отлично работающая структура «Тямиз шехер», и мусороперерабатывающий завод, во всех районах города установлены специальные контейнеры для сбора раздельного мусора, да и мусор вывозится несколько раз в сутки. И сегодня мы обращаемся напрямую к главам ИВ и муниципалитетов с требованием работать в полную силу, а не спустя рукава. Иначе мы будем вынуждены применять штрафные санкции, и санкции эти будут очень серьезные», – подчеркнул Х. Ализаде.

Глава правления государственного агентства использования минеральных ресурсов Самир Идаятов рассказал о том, что в сфере добычи минеральных ресурсов было много проблем за эти годы, но сейчас агентство наводит порядок, и есть отличные результаты: было составлено 160 протоколов в отношении нарушителей, 111 обязательных к исполнению указаний, было вынесено 40 судебных решений в отношении юридических лиц, а также было выдано 72 разрешения на разработку карьеров предпринимателями.

Начальник управления по вне уголовному преследованию Генпрокуратуры АР Эльнур Мусаев рассказал о том, как сотрудники прокуратуры сотрудничают с МЭПР.

По его словам, как только в Генпрокуратуру поступает информация об экологических правонарушениях, в первую очередь в качестве карательной меры определяется штраф правонарушителям:

«Если цифра ущерба небольшая, правонарушитель просто штрафуется, если же цифра велика, Генпрокуратура проводит расследование, возбуждается уголовное дело или же применяются большие штрафы. Но этого все равно мало. Мы считаем, что в данной сфере должна проводиться масштабная просветительская работа. В приоритете возмещение ущерба, нанесенного экологии страны», – сказал Э. Мусаев, добавив, что в прокуратуре ведется реестр экологических преступлений. По горячим следам устанавливаются лица, виновные в экопреступлениях и данные предоставляются к следствию.

В ходе брифинга был поднят вопрос о том, каким образом и когда будут привлекаться к ответственности компании, незаконно сотрудничавшие с армянами на территории Карабаха.

Эльнур Мусаев сказал, что мониторинги по подсчету ущерба природе и природным ресурсам на освобожденных от оккупации территориях ведутся параллельно. По его словам, расчет и возмещение ущерба в этом направлении является одним из основных принципов.

«В этом направлении ведутся исследования как на местном, так и на международном уровнях», – подчеркнул Мусаев, добавив, что после завершения этих исследований будут приняты соответствующие законодательные меры. Начаты расследования и уголовные дела, продолжаются регулярные процессы под контролем соответствующих органов.