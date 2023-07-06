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В Азербайджане за парковку нельзя будет заплатить наличными

В Азербайджане за парковку нельзя будет заплатить наличными

В Азербайджане в целях обеспечения прозрачности, цифровизации оборота финансов за парковку автомобилей и удобства использования планируется принимать оплату только в безналичной форме.

Об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Сообщается, что для этого будет внедрено специальное мобильное приложение. На первоначальном этапе соответствующие работники и добровольцы будут разъяснять водителям правила пользования новой системой. Доходы от парковки будут направлены на содержание системы и развитие государством транспортной инфраструктуры.

25 июня Кабинет министров утвердил размер тарифов за парковку транспортных средств.

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