Алиев опозорил Макрона

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Баку вновь центр «большой дипломатии». Столица Азербайджана принимает встречу Координационного бюро Движения Неприсоединения. Выступление президента Азербайджана в режиме «молния!» цитировали многие сайты и информагентства.

Глава государства, в числе прочего, озвучил жесткую критику в адрес властей Франции. Ильхам Алиев призвал Париж извиниться за свое колониальное прошлое. Прокомментировал и нынешнюю волну беспорядков, подчеркнув, что во Франции все чаще звучит устойчивый и широко распространенный, особенно в СМИ и в Интернете, расистский и дискриминационный дискурс в отношении некоторых этнических меньшинств, расистские ненавистнические высказывания со стороны чиновников и членов двух палат французского парламента.

«Извинения перед миллионами людей, которых его (Эмманюэля Макрона – ред.) предшественники колонизировали, использовали в качестве рабов, убивали, пытали и унижали, будут не только признанием исторической вины Франции, но и помогут ей преодолеть последствия глубокого политического, социального и гуманитарного кризиса, в котором она оказалась после жестокого убийства алжирского подростка», – отметил президент Азербайджана. И, напомнил, что Франция даже запрещает корсиканский язык и не принимает концепцию этнических меньшинств, в то же время пытаясь представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане. Это не что иное, как лицемерие и двойные стандарты, подчеркнул: вместо того, чтобы пытаться читать нотации другим, французские власти должны бороться с подобными тревожными тенденциями в своей собственной стране.

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Эти заявления президента Азербайджана прозвучали на фоне очередного скандала во взаимоотношениях Баку и Парижа. Напомним: 29 июня, когда во Франции уже вовсю бушевала по сути гражданская война, Эммануэль Макрон решил встретиться с верхушкой армянской общины в Марселе. И по итогам этой встречи местная ячейка «Дашнакцутюн» сообщила, что президент Пятой республики «распетушился» и заверил французских армян: «Я оказывал и буду оказывать на [президента Азербайджана Ильхама] Алиева большее давление, чем сам [премьер Армении Никол] Пашинян. Вопрос к Пашиняну. Я единственный, у кого есть четкая позиция и послание по вопросу Арцаха (Нагорного Карабаха). Не сомневайтесь в моей решимости в отношении Арцаха (Нагорного Карабаха) и Армении в целом. Я буду продолжать свои усилия, даже если я почти единственный в международной семье с этой повесткой дня».

Самому Макрону игра представлялась беспроигрышной. На фоне серии провалов во внешней политике и в экономике голоса армян Макрону ой как нужны. При этом скандальные заявления распространила не пресс-служба Елисейского дворца, а дашнаки. Азербайджану «предлагалось» считать, что ничего подобного Макрон не говорил, Армении и французским армянам — что говорил. И волки сыты, и овцы целы.

Но не ждали, что в Баку тут же пригласят в МИД посла Франции и потребуют от Парижа внести ясность в скандальные высказывания Макрона. И еще напомнят: «Заявления о давлении на президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева являются плодом воображения президента Франции Макрона. Попытки оказать давление на президента Азербайджанской Республики никогда не приносили результатов». В самом деле, уже по горячим следам, конечно, стоило бы поинтересоваться у авторов этой «гениальной задумки»: они вообще знают, кто такой Ильхам Алиев? В Париже в курсе, что на президента Азербайджана «надавить» не получается в принципе? И если Макрон говорит о «большом давлении», что следует считать его видимым результатом — ППП в Лачине? Новые воинские части «коммандос»? Операцию Qisas-2?

Более того, теперь уже «гениальная задумка» парижских пиарщиков била по самому Макрону. Заявить, что дашнаки нафантазировали, и ничего подобного президент Азербайджана не говорил? Даже если отставить в сторону гадание, могли ли дашнаки представить доказательства слов Макрона, в таком случае президент Франции терял последние шансы заполучить голоса армян. Подтвердить? Тоже не годилось. Заявления Макрона нарушали все мыслимые и немыслимые каноны цивилизованного поведения на международной арене. В Париже решили молчать. И передержали паузу. Азербайджан сделал свой ответный ход. Причем президент Азербайджана Ильхам Алиев устроил Макрону «холодный душ» и урок «новой географии», напомнив о «послужном списке» Франции перед самой что ни на есть целевой аудиторией — представителями стран Движения Неприсоединения. Где прекрасно знают, что такое колониализм вообще и его французская разновидность в частности. Влияние Парижа в бывших колониях и так стремительно размывается. Влияние Азербайджана в Движении Неприсоединения велико. Заряд антифранцузских настроений — тем более. Так что если в Париже и захотят проигнорировать последствия заявлений президента Азербайджана, то вряд ли смогут сделать это на практике.

И это еще не все. «Обнимашки» Макрона с Арменией еще и представляют собой существенную «подножку» союзникам Парижа на самом чувствительном для Запада направлении — украинском. По сути, Франция выступает в поддержку силовой перекройки границ и внешней агрессии, замаскированной под «заботу о соотечественниках», то есть ровно того же самого, за что Запад наказывает Россию в случае с Украиной. То есть, если называть вещи своими именами, дарит Москве «аргументы», будто бы на самом деле коллективный Запад границы, внешняя агрессия и международное право «не интересуют», а санкции и помощь Украине — это исключительно «русофобия». Не считая того, что сама Армения активно помогает России в войне против Украины. Это и отправка самолетов, и участие в обходе санкций, включая приобретение микрочипов для ракет, и отправка армянского батальона «Арбат» под армянским флагом на украинскую войну. Где с российской стороны уже очень скоро могут оказаться бронетранспортеры и пушки, поставленные Францией Армении.

И нет сомнений, что Макрону и это припомнят.

Нурани, обозреватель