Хрен редьки не слаще: ни в Армении, ни во Франции

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В то время как страну «Сезанна и пармезана» охватили жесточайшие беспорядки, Макрон не нашел ничего более уместного, чем хвастаться перед армянской диаспорой «давлением на Алиева» и наслаждаться концертом сэра Элтона Джона. Куда и почему катится Пятая республика, и что ожидает ее «вундеркинда»-президента?

О массовых беспорядках во Франции, «Париже в огне», экспорте протестных настроений Пятой республики в Бельгию и Швейцарию (расширится ли их география?) – то есть о фактах, сказано и написано достаточно много. Но какова их подоплека? И почему во время президентства Эммануэля Макрона – этого «вундеркинда с детства», положение французов становится все хуже и хуже, а массовые выступления населения принимают все более ожесточенный характер? При этом президент, не желающий или не способный навести порядок в собственной стране, где его рейтинг стремительно падает, пытается утвердиться на международной арене как минимум с прицелом на регион Южного Кавказа и Северную Африку: в первом он откровенно науськивает армян на азербайджанцев и поддерживает сепаратизм, во второй (проигрышно и вместе с ЕС) борется за полноценное возрождение колониализма.

Словом, история с лоббированием Макроном «независимости Нагорного Карабаха» все еще в развитии, однако параллельно с пылающими городами Франции: пожарище еще не достигло Марселя, когда на следующий день после убийства полицейским в предместье Парижа 17-летнего юноши из семьи эмигрантов, Макрон провел встречу с лидерами армянской общины, призвавшими его проявить в вопросе «Нагорно-Карабахского конфликта» более практическую, а не только моральную инициативу. На что «вундеркинд с детства» ответил, что он оказывает большее давление на президента Азербайджана Ильхама Алиева, чем сам армянский премьер Никол Пашинян, напомнив, кстати, что Франция отправила военного атташе в свое посольство в Армении.

О том, как были восприняты слова Макрона в Азербайджане и в Армении, будет еще сказано. Здесь же попробуем проанализировать собственно французский бунт и напомним два высказывания президента Франции с интервалом в неполных три года. Так, в 2020-ом он заявил ливанцам, что «революция не происходит по чьему-либо приказу», и люди «делают ее сами». А в 2023 году он с таким же апломбом стращал французов, что «Протесты незаконны, и никто не имеет права бунтовать против народных избранников».

Двойные стандарты? Несомненно. Именно они довели сегодняшнюю Францию, эту «соль Европы» до бунта, который проще всего списать на «диких мусульман» и других «не цивилизованных» эмигрантов из бывших французских колоний, наводнивших «благословенную Францию». Ведь сейчас акцент делается именно на том, что в беспорядках участвуют молодые люди – дети и внуки перебравшихся во Францию из бывших ее колоний, – и они, дескать, не чувствуют себя частью французского общества.

Тут возникает вопрос: а почему, приняв этих людей, причем, на легальных основаниях, Пятая республика не обеспечила им доступ к хорошему образованию, не позаботилась об их трудоустройстве, фактически – отбросила на обочину, где они и прозябают в беднейших районах и пригородах. А там очень легко распространиться преступности, этнической вражде, социальному напряжению: люди чувствуют себя дискриминированными и обделёнными. И тут никакие полицейские меры не помогут: выход – только в полноценной интеграции потомков мигрантов в общество с сохранением этнической идентичности (одно другому не противоречит); не снобистском делении людей на «своих» и «чужих», коль скоро все они являются гражданами Франции. Вместо этого власти навязывают представителям не титульной нации чуждые им ценности – к примеру, «философию» ЛГБТ-сообщества: она постоянно раскручивается даже в школах, в то время как имамы сообществ эмигрантов выступают категорически против.

Это вовсе не означает, что потомки эмигрантов не без греха, но грехи разного рода, включая и преступность, не чужды и самим этническим французам. Представлять бунт во Франции как «бунт мусульман и чернокожих» – большое лицемерие, поскольку на улицы вышли и «белые», что еще больше обострило ситуацию. «Не обочина» общества недовольна тем, что ее права в сфере образования, медицинского обслуживания, карьерного роста, социальных гарантий и прочего не обеспечиваются. Возьмем хотя бы ситуацию вокруг проведения Макроном пенсионной реформы, которой противилось большинство французов: тут уж беспорядки, вызванные ею, никак не спишешь на «криминальную культуру мусульман и черных».

Скорее, суть в том, что Макрон и его правительство теряют контроль над страной; точнее, в том, что президентство – это не дело месье Эммануэля, поскольку с его приходом к власти весной 2017 года Франция находится в состоянии перманентного кризиса: это и восстание «желтых жилетов» в 2018-м, первая волна протестов против пенсионной реформы в 2019-м, неадекватность действий властей во время пандемии коронавируса, второй «пенсионный бунт» и теперь вот – новый: против произвола полиции.

По сути Макрону удалось прийти к власти постольку, поскольку французы хотели найти компромисс между ультраправыми и ультралевыми силами, но в итоге нарвались на углубление кризиса единства, возрастание поляризации общества и политических сил. Зреет разлад между президентом и главой правительства Элизабет Борн – никто из них не готов взять на себя ответственность за беспрецедентные беспорядки в стране. В разные стороны смотрят правые и крайне левые политические силы. И весь этот разброд только усиливает позиции лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Сейчас не вполне понятно, повторит ли Макрон жесткие действия Николя Саркози (беспощадный разгон акций протеста в 2005 году), или будет действовать в том же ключе, что и сейчас – его, скорее, можно считать выжидательным с элементами приложения средней силы в надежде на то, что ситуация «рассосется» и выдохнется сама собой.

Ждать, что «вундеркинд» подаст в отставку – не приходится: амбиции не позволят. «Не отпустят» его также определенные влиятельные французские элиты, зависимые, в том числе, от мировых глобалистских сил. Но во французских беспорядках есть один существенный момент: выраженных политических требований участники акций не выдвигают, лидера у них нет – по крайней мере, он не виден. Однако нельзя исключить, что если не сегодня, то завтра требования протестующих перерастут в политические. И тогда на улицах Франции появится фантом революции.

Строго говоря, то, что происходит сейчас во Франции – не из ряда вон выходящее событие: оно носит здесь перманентный характер большего или меньшего запала с периодическими ремиссиями. Было и при Саркози, и при Олланде – недавних предшественниках Макрона, и раньше: в Пятой республике власти и народ традиционно находятся по разные стороны баррикад. Так что корень зла не в «плохих» мигрантах, а в не искоренении причин бунтов. И в том, что Париж по-прежнему делает вид, что у него ничего чрезвычайного не происходит и ситуация контролируется – с мигрантами, коррупцией, преступностью (не только этнической); с «демократией и равноправием», а также прочими благами «цивилизованного мира». Поэтому, собственно, за Францию Макрон спокоен, а вот за права армян в Азербайджане и их «справедливые» притязания на чужие территории, за положение дел в Северной Африке, то есть на совсем другом континенте – нет. Не спокоен. Душа болит. Так что область приложения своей энергии, талантов и «гуманизма» у него обширная.

Между тем французские эксперты все чаще говорят, что их страна находится на пороге гражданской войны с элементами расовой и межэтнической. Но многие французы, как и их президент, в упор не хотят этого видеть. До какой степени идиотизма дошла ситуация, что 30(!) июня «Арменпресс» поведал так, будто во Франции сейчас не бунт, а райские кущи, что в парижском концертном зале «Гаво» прошел замечательный вечер под названием Arménie, la route de la vie (Армения: дорога жизни), «призванный выразить содействие Армении и Арцаху». И организовало его посольство РА во Франции «для повышения осведомленности о блокаде Арцаха, которая продолжается уже 200 дней». На вечере «около двух десятков деятелей культуры Франции, читая трогающие душу письма отрезанных от мира арцахских армян, представили зрителям их повседневную жизнь, полную вызовов их существования и их чувства».

Это действо наблюдало около 1000 человек – «письма арцахских армян читали известные деятели: Ариан Аскарид, Валери Карсенти, Ромен Рондо, Гвендолин Гурвенек, Мелани Бернье, Анн Ле Ни, Камиль Кларис, Майя Сенса и Аликс Бенежек. В качестве спикеров вечера выступили известные французские интеллектуалы и писатели, в том числе известный писатель, философ и путешественник Сильвен Тессон, заместитель главного редактора журнала «Фигаро», журналист Жан-Кристоф Бюиссон, писатель, военный журналист, бывший министр по правам человека Франции, посол Оливье Вебер, писатель, философ Паскаль Брукнер, известный режиссер с армянскими корнями Роберт Гедикян».

И что же сделала интеллигенция Франции, под которой буквально горит их родная земля? Она «выразила тревогу в связи с катастрофической ситуацией, сложившейся в Арцахе, … и угрозами, с которыми сегодня сталкивается народ Арцаха». Разумеется, французская интеллигенция «выразила свою солидарность с армянским народом, подчеркнув необходимость немедленной отмены блокады и гарантии права арцахских армян жить безопасно и достойно на своей родной земле». И, кстати, на мероприятии присутствовали высокопоставленные государственные мужи Франции.

Про перл Макрона в Марселе было сказано выше. МИД Азербайджана его высказывания на встрече с армянской общиной назвал «неприемлемыми». «Утверждения о том, что на президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева оказывалось давление, являются плодом воображения президента Франции Макрона. Попытки оказать давление на президента Азербайджанской Республики никогда не были результативными. Президент Ильхам Алиев в своей деятельности всегда успешно защищал национальные интересы Азербайджанской Республики на основе норм и принципов международного права», – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства АР.

В нем также подчеркивается, что на фоне поддержки Арменией территориальной целостности Азербайджана и признания Карабахского региона неотъемлемой частью Азербайджана, подобные предвзятые заявления президента Макрона препятствуют установлению мира и спокойствия в регионе, а также способствуют дальнейшему расширению деструктивной деятельности тех, кто поощряет и поддерживает сепаратизм и терроризм.

А в Армении откровения Макрона были расценены совсем иначе – во всяком случае, в определенных кругах. Так, фонд «Нораванк» со ссылкой на сайт АРФ «Дашнакцутюн» приводит более расширенную версию прямой речи Макрона. Выглядит она так: «Я оказываю на Алиева больше давления, чем сам Пашинян. Вопрос в Пашиняне. Я единственный по вопросу Арцаха, у кого есть четкая позиция. Я сделаю гораздо больше в вопросе Арцаха, я приложу усилия против всего».

Простим армянским СМИ погрешности перевода: в других вариантах он усилен с акцентом на Пашиняна и удаль самого Макрона: «Я оказывал и буду оказывать на Алиева большее давление, чем сам Пашинян. Вопрос к Пашиняну. Я единственный, у кого есть четкая позиция и послание по вопросу Арцаха. Не сомневайтесь в моей решимости в отношении Арцаха и Армении в целом. Я буду продолжать свои усилия, даже если я почти единственный в международной семье с этой повесткой дня».

Каково? А таково, что, возвращаясь к фонду «Нораванк», «Если попытаться отойти от чисто эмоционального фона, то суть сказанного президентом Франции сводится к тому, что вопрос о статусе Арцаха упирается в одну проблему, имя которой – Никол Пашинян. И именно эта «проблема» мешает тому, чтобы право Арцаха на самоопределение как минимум рассматривалось и учитывалось в происходящих в регионе процессах. А также, что именно позиция Пашиняна, безоговорочно настаивающего на насильственном включении Арцаха в состав Азербайджана, вынуждает внешние силы, придерживающиеся иной позиции, соглашаться на такой подход, раз уж с ним более чем согласны власти РА».

Вывод от «Нораванк»: «Эммануэль Макрон подтверждает: главная проблема Армении – Пашинян». И далее: «… народ убеждали, что он, мол, на короткой ноге с президентами Франции и Канады, с которыми его связывают особо доверительные и приятельские отношения. Так вот, самый влиятельный из числа «личных друзей» Пашиняна … сделал заявление, которое явно повергло в шок и самого Никола, и его окружение. Настолько, что по всем медиаплощадкам моментально была запущена агиткампания, главной целью которой было опровержение сенсационной новости».

Словом, «Полет над гнездом кукушки» Кена Кизи и Милоша Формана, повествующий о драме в психиатрической клинике (почти полностью снят в отделении для душевнобольных), отдыхает, по сюру, в сравнении с той аллюзией и парадоксальным сочетанием форм и идей, имеющих место в Армении и Франции.

«Полет…» сорвал пять «Оскаров». А что сорвет Макрон? «Арцах» под собственным протекторатом, анархию во Франции или, напротив, диктатуру либо революцию? Хрен редьки не слаще, даже если оба эти овоща любовно взращивает «вундеркинд».

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az