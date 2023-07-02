В воздухе пахнет АТО

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Как и в любом обществе, в азербайджанском тоже имеются свои неисправимые пессимисты. То им это не нравится, то что-то другое им не нравится, всё как-то «не так». Хотят всё и сейчас, немедленно, а не частями и не поэтапно. Попкорн ведь у них заканчивается, и диван перегрет, а шоу всё нет, да нет. А то, что кому-то придется для достижения наших общих целей пожертвовать жизнью, особенно если торопиться, им как-то в голову не приходит. Или приходит, но… «моя хата с краю».

Одним из наиболее частно артикулируемых нытиками тезисов является «если мы победили, то почему не можем поехать в Ханкенди или съездить на машине в Нахчыван через Мегри?» Иной раз складывается впечатление, что эта категория людей будет больше удовлетворена, если 8 ноября мы будем отмечать не День Победы, а День «полупобеды». Они даже не брезгуют повторять некоторые клише армянской пропаганды, не догадываясь ответить самим себе: «А разве Кочарян с Сержиком и Оганяном могут сегодня поехать в Карабах, хотя бы навестить могилы своих предков?» Нет ведь, не могут. И это тоже одно из достижений поэтапного поствоенного решения вопроса, которое не приходит в голову пессимистам.

Да, на сегодняшний день невыполненными пока остаются пункты 4, 7 и 9 Трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года. Пункт 7, предполагающий возвращение внутренне перемещённых лиц и беженцев на территорию бывшей НКАО, не выполнен по той причине, что не выполнен пункт 4, предполагающий вывод параллельно со вводом в Карабах российского миротворческого контингента армянских сил. Потому и не могут сегодня ходжалинцы, ханкендинцы, кяркиджаханцы, малыбейлинцы, мешалинцы, джамиллинцы, жители многих других азербайджанских населенных пунктов вернуться в свои дома.

Значит, невыполнение армянской стороной пункта 4 тормозит реализацию пункта 7. Армении было сказано много раз: выводите остатки своих подразделений. Одновременно Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе его выступления в Лачине был адресован местным марионеткам Еревана приказ сложить оружие, распустить фейковые органы власти, удалить не менее фейковые атрибуты «государственности» и явиться в Баку для возобновления диалога. Эти требования так и остались невыполненными. Остается, значит, принять меры принудительного характера, так как азербайджанские жители бывшей НКАО не могут больше ждать, сидя в общежитиях, и хотят вернуться на свои земли.

Таким образом, Азербайджан имеет легитимное право на проведение АТО против остатков ВС Армении и незаконных вооруженных формирований в зоне временного размещения РМК в Карабахе. Выбора нам не оставили, и этим правом мы обязательно воспользуемся. Это вопрос времени, и эти, похоже, понимают все. Эти действия будут не «нарушением», а во исполнение Трехстороннего Заявления, условием которого был вывод всех армянских сил. Это условие осталось не выполненным — РМК был введен, а армянские силы параллельно с этим выведены полностью не были.

Поэтому прекращение огня (пункт 1 Трехстороннего Заявления) с тех пор действует всего лишь условно.

Азербайджан имеет право принудить противоположную сторону к выполнению пункта 4, в том числе с применением военной силы.

РМК введен в Карабах для защиты не остатков армянских вооруженных формирований, а гражданского населения. Сотрудничество РМК с этими формированиями (которых там не должно быть в принципе) делает прекращение срока его пребывания в 2025 г. гарантированным. Трёхстороннее Заявление было подписано не для того, чтобы остановить войну «в середине» и заморозить статус-кво, а для того, чтобы дать оккупационной армии возможность уйти добровольно, а местным бандитам — сложить оружие, без новых жертв. Этой возможностью они не воспользовались, неверно интерпретировав для себя приход РМК.

Грядет АТО. Кое-кому будет мучительно больно. Будут новые похоронки, новые могилы, новые поминки и материнские слёзы. Но бесконечно предупреждать мы тоже не можем.

Пошастали с оружием в руках по нашим лесам и горам, пора теперь и честь знать — на выход (пока на своих «одиннадцатых», если не хотите «ногами вперед», как те двое перевезенных «двухсотых»).

Мировое сообщество армянам, не поможет. РМК — тоже, его задача — защищать гражданских, а не вооруженных лиц. Они будут стоять в стороне. Армянская сторона не должна рассчитывать на миротворцев, просто заранее её предупреждаем, чтобы не было у нее иллюзий. РМК же хотим предупредить, что в столкновениях между ВС Азербайджана и вооруженными отрядами он должен стоять в стороне, не вмешиваться. Это не гражданские лица!

Силы слишком неравны, чтобы армяне могли рассчитывать на «ничью». У них в Карабахе всего-то пару десятков единиц артиллерии и столько же бронетехники, да и то часть в неисправном состоянии. Локации каждой из этих единиц нам известны, за ними ведется постоянное наблюдение. Уничтожить их с воздуха — плёвое дело. Работа на один световой день. ПВО у армян нет. Авиации нет. Снабжения нет. Шансов нет.

Неужели армянским бандитам всё еще не понятно, что всё будет по-нашему, и цели АТО будут достигнуты?! Что за нездоровая тяга к самоубийству, когда дома ждут родные.

Зухраб Дадашов