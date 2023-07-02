СМИ сообщают об исчезновении Кадырова, его сын молит Всевышнего о помощи

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Источник российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что в Чечне уже несколько дней не наблюдают кортеж Рамзана Кадырова, в республике невозможно найти человека, который бы видел Кадырова.

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Происходит это на фоне, гуляющей среди местных жителей информации, будто у Кадырова обострились проблемы с печенью и почками и он находится в крайне тяжелом состоянии.

Сын Кадырова разместил сообщение, в котором желает, чтобы отца «хранил Всевышний».