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Чеченский оппозиционер сообщил, что Кадыров при смерти

Чеченский оппозиционер сообщил, что Кадыров при смерти

У главы Чечни Рамзана Кадырова могло обостриться заболевание почек из-за чего он не появляется на официальных мероприятиях.

Такую информацию в своем Telegram-канале обнародовал чеченский оппозиционер, сторонник независимой Ичкерии Тумсо Абдурахманов (известный под псевдонимом Абу-Саддам Шишани).

«Поступает информация, что Кадыров находится при смерти и уже не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает», — написал он.

При этом чеченский оппозиционер не исключает вероятность летального исхода для Кадырова.

«Не исключено, что это его последние дни», — пишет он.

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