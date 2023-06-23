Власти Нигера убрали из гимна строки о благодарности Франции

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Парламент Нигера согласовал поправки в первую статью Конституции для изменения текста государственного гимна – гимн теперь называется «Честь Отечества» и из него убрали слова о благодарности Франции. Об этом сообщает ANP.

Накануне обретения независимости Нигер, как и несколько других французских колоний, принял набор государственных символов, позволяющих заявить о международном суверенитете. Национальный гимн «Нигерцы» был утвержден в 1961 году.

Гимн решили изменить, так как он содержал «определенное количество сообщений, подчеркивающих отношения зависимости, подчинения, феодализм и расизм». В гимне содержалось обещание нигерцев «избегать напрасных ссор», «гордиться и благодарить за вновь обретенную свободу», а колониальное прошлое было представлено в качестве «опеки».

В итоге текст гимна решили переписать, для этого в 2019 году был создан специальный комитет экспертов. В парламенте рассчитывают, что новый гимн будет способствовать продвижению равенства, свободы, братства, патриотизма и национального единства.