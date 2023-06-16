Генсек АФФА: Эльмар Мамедъяров неправильно понял

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Количество команд в Misli Премьер-лиге не изменится.

Об этом сказал генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев, сообщает Apasport.az

Он сообщил журналистам после сегодняшнего заседания Исполкома АФФА, что в следующем сезоне в чемпионате тоже будет 10 команд:

«Шамахы» занял последнее место, поэтому вылетел в I дивизион. Чемпион I дивизиона «Араз Нахчыван» сыграет в Премьер-лиге».

Гаджиев также прокомментировал мнение Эльмара Мамедъярова. Генсек отметил, что член комиссии, заявивший, что количество команд увеличено до 12, «Шамахы» остался в Премьер-лиге, а кроме того, путевки туда завоевали «Араз Нахчыван» и «Загатала», неправильно понял решение.